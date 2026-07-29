Раскрыто убийство, совершенное на Сахалине 25 лет назад

В Сахалинской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины в городе Холмске в 2001 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, 19 августа обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и вместе с неустановленным лицом шел по одной из улиц Холмска. По пути они встретили женщину, которая пожаловалась им на своего гражданского супруга. Когда они его увидели, то набросились и избили.

«Потерпевший попытался скрыться, однако нападавшие догнали его, вновь сбили с ног и продолжили избивать. От полученных повреждений мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни», — уточнили в СК.

После этого они спрятали тело в заброшенном здании, где тот умер. Следователи направили дело в суд.

Ранее красноярские следователи нашли тело пропавшей 20-летней студентки, исчезнувшей полгода назад.