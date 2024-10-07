Раскрыт возможный ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных

Ущерб бюджету России от деятельности блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема может превышать 500 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, Чекалины вывели 250 миллионов в Дубай только через счета покупателей марафонов в одном банке. При этом у пары были счета и в других кредитных организациях.

В начале октября стало известно, что против блогеров завели новое уголовное дело. Следствие полагает, что Чекалины использовали подложные документы при переводе валюты для оплаты марафонов в Дубае.

В настоящее время Чекалины находятся под домашним арестом, Лерчек свою вину так и не признала.

Артема Чекалина 4 октября отправили под домашний арест на один месяц и 22 суток. Тогда же состоялся суд над Лерчек — ей выбрали аналогичную меру пресечения до 26 ноября. Блогеру законодательно запретили пользоваться интернетом.