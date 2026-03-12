Раскоронованный вор в законе Дато Кутаисский умер в тюрьме Ливана

Потерявший статус вора в законе Давид Чихвария, известный как Дато Кутаисский, умер в тюрьме Бейрута в возрасте 62 лет. Как сообщило агентство «Прайм-Крайм» , в Ливане бывший криминальный авторитет отбывал наказание за кражи.

Вором в законе Чихвария стал в 1994 году, когда освободился после шестилетнего срока за хулиганство с применением оружия. Авторитета раскороновал его земляк Николай Тутберидзе, по прозвищу Маци.

По данным агентства, он задал авторитету несколько вопросов по поводу пребывания в заключении. Дато объясниться не сумел и потерял свой статус. Преступную практику он не бросил и в начале нулевых дважды отсидел за квартирные кражи в Москве.

О заключении Дато в ливанской тюрьме стало известно два года назад. Туда он попал за серию краж в Ливане.

В начале февраля Lenta.ru подсчитала, что общее количество воров в законе в России и за ее пределами составляет около 400 человек, из которых каждый четвертый находится в местах заключения.