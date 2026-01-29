Убийцу-расчленителя, жертвой которого стала многодетная мать, поймали в Дагестане

Подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении многодетной матери в Дагестане задержала полиция. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из МВД по Республике Дагестан задержали подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, пропавшей 23 января. Он доставляется в следственные органы», — подчеркнула она.

Обугленные останки погибшей нашли на окраине одного из сел. До этого ее несколько дней безуспешно искали. По словам источника 360.ru, у женщины было трое детей. Сейчас они находятся с младшей сестрой. Вся семья шокирована случившимся.

Знакомые убитой говорят, что подозреваемый украл ее машину и Мальвина (так звали женщину) заявила на него в полицию. Убийство стало местью за это.