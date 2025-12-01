Залитые в бетон останки криптомошенника Новака и его жены нашли в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах полицейские обнаружили останки криптомошенника Романа Новака и его жены. Подробнее сообщил сайт KP.RU .

По предварительным данным, пара была убита после пыток. Сейчас решается вопрос о передаче тел для экспертиз и последующего захоронения в Россию.

«Их залили в бетон. Останки нашли еще в ноябре», — отметил источник СМИ.

По слухам, аферист обманул своих разработчиков и инвесторов на сумму около 500 миллионов долларов (более 38 миллиардов рублей). Роскошная жизнь Новака привлекла внимание злоумышленников, которые решили похитить супругов и заполучить ключи от их криптокошельков.