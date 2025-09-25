Расчлененного краснокнижного тигра обнаружили в багажнике россиянина

В Приморье сотрудники ГИБДД остановили на трассе Раздольное — Хасан автомобиль, в багажнике которого обнаружили части тела тигра. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены части тела животного, предварительно идентифицированные как части тела тигра», — уточнили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и охраняемым международными договорами РФ.

Краевая прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что уссурийский тигр, считающийся самым крупным в мире, является российским.