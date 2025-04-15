«Раньше с ножом бегала». Жительница Уфы подожгла машину бывших соседей из мести за развод с мужем

В Уфе женщина из мести подожгла автомобиль своих бывших соседей во дворе жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России по Башкортостану. В распоряжении 360.ru появилось видеокадры момента поджога с камер видеонаблюдения.

Вечером 15 апреля во дворе дома на проспекте Октября около 20:00 женщина облила капот автомобиля SsangYong Actyon горючей жидкостью и подожгла его. Пожарные прибыли на место и быстро справились с огнем, но машина все равно сильно пострадала.

На записи с домофона видно, что сначала поджигательница ударила по автомобилю, из-за чего сработала сигнализация. Затем она подожгла машину. Услышав шум, соседи выбежали во двор и стали отгонять свои автомобили от места происшествия. Женщина дождалась, пока выйдет хозяйка автомобиля и напала на нее у подъезда.

Как рассказали 360.ru жители дома, злоумышленница раньше жила в этом доме с мужем. Однако несколько лет назад они развелись. Тогда соседи с пятого этажа выступили в суде на стороне ее бывшего мужа. Женщина затаила обиду и в итоге подожгла автомобиль знакомых.

«Она раньше с ножом вообще бегала тут», — добавил сосед.

Ранее в Новосибирской области женщина решила отомстить бывшему возлюбленному и подожгла его машину. Мужчина в это время находился внутри и успел выбежать на парковку.