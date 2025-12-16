Ранившего учителя математики петербургского школьника отправили в ИВС
78.ru: напавшего на учителя петербургского школьника увезли из больницы в ИВС
Напавшего с ножом на учительницу математики петербургского школьника после выписки из больницы отправили в изолятор временного содержания. Об этом со ссылкой на источник сообщил сайт 78.ru.
Собеседник журналистов пояснил, что решение об изоляции подростка приняли после стабилизации его состояния.
Днем во вторник, 16 декабря, со школьником пообщались следователи, чтобы понять, связан ли он с террористическими группировками. Мальчик все подобные версии опроверг.
По данным издания, учительница пострадала от вспышки гнева подростка случайно. Школьник сорвался из-за чрезмерного контроля матери, которая требовала от него улучшить оценки. В качестве меры воспитания у него отбирали смартфон с играми.
Ударив несколько раз ножом учительницу, школьник позвонил родителям и раскаялся в своем поступке.
Петербургские следователи после нападения завели два уголовных дела. По первому — о покушении на убийство — проходит находящийся в изоляторе подросток. По второму — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — подозреваемой стала сотрудница частного охранного предприятия, работавшая в школе в день нападения.
По данным криминалистов, она не обратила внимания на сигнал металлодетектора во время прохода подростка с ножом в учебное заведение.