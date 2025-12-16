Ранившего учителя математики петербургского школьника отправили в ИВС

78.ru: напавшего на учителя петербургского школьника увезли из больницы в ИВС

Напавшего с ножом на учительницу математики петербургского школьника после выписки из больницы отправили в изолятор временного содержания. Об этом со ссылкой на источник сообщил сайт 78.ru .

Собеседник журналистов пояснил, что решение об изоляции подростка приняли после стабилизации его состояния.

Днем во вторник, 16 декабря, со школьником пообщались следователи, чтобы понять, связан ли он с террористическими группировками. Мальчик все подобные версии опроверг.

По данным издания, учительница пострадала от вспышки гнева подростка случайно. Школьник сорвался из-за чрезмерного контроля матери, которая требовала от него улучшить оценки. В качестве меры воспитания у него отбирали смартфон с играми.

Ударив несколько раз ножом учительницу, школьник позвонил родителям и раскаялся в своем поступке.

Петербургские следователи после нападения завели два уголовных дела. По первому — о покушении на убийство — проходит находящийся в изоляторе подросток. По второму — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — подозреваемой стала сотрудница частного охранного предприятия, работавшая в школе в день нападения.

По данным криминалистов, она не обратила внимания на сигнал металлодетектора во время прохода подростка с ножом в учебное заведение.