Охранницу петербургской школы задержали после устроенной учеником поножовщины

Петербургский СК заявил о задержании охранницы школы после нападения на педагога

Работавшую в школе Санкт-Петербурга в день нападения на педагога по математике охранницу задержали для допроса. Как сообщила пресс-служба городского СК, женщина стала подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве пояснили, что мальчик пронес нож в школу через рамки металлоискателя. Но охранница не стала досматривать школьника, несмотря на сигнал аппарата.

Сотрудницу частного охранного предприятия доставили в отдел для дачи показаний.

Петербургский школьник напал с ножом на учительницу математики во время дополнительного занятия в минувший понедельник, 15 декабря. По данным криминалистов, он нанес педагогу не менее трех ударов. Пострадавшую учительницу госпитализировали в реанимацию городской больницы.

Источник издания 47.ru заявил, что школьник сорвался на педагога из-за чрезмерного контроля со стороны родителей, которые требовали от него хороших оценок и отбирали телефон в качестве наказания. По факту нападения следователи завели уголовное о покушении на убийство.