Ранее судимый выходец с Кавказа ударил ножом жителя Ступина

В Ступине задержали 27-летнего уроженца Северного Кавказа, который угрожал ножом двум местным жителям и ранил одного из них. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Конфликт, переросший в драку, произошел 1 сентября на площади Ленина. Сначала злоумышленник размахивал перед двумя мужчинами ножом, а потом пырнул одного из оппонентов и скрылся.

На видео, предоставленном полицией, задержанный признался, что уже был судим за кражу. Против него возбудили дело об угрозе убийством. Кроме того, полиция задержала еще одного участника драки.

Ранее в ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. Информации о пострадавших в инциденте не поступало.