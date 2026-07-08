Ранее судимого жителя Ленобласти задержали по подозрению в сбыте наркотиков

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении сразу двух тяжких преступлений. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Фигурант с января 2026 года размещал объявления в мессенджерах, предлагая услуги по незаконному сбору и продаже персональных данных россиян («пробив»), а также хранил у себя дома крупную партию запрещенных веществ весом более 650 граммов, добавила Neva.Today.

В ходе обыска у него изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, технику для получения информации, семь банковских карт, электронные весы и 162 свертка с расфасованными наркотиками. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте компьютерной информации из корыстной заинтересованности и за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, расследование продолжается.