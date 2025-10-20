Радикал пытался взорвать здание горадминистрации на Ставрополье: как предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа на Ставрополье. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным правоохранителей, задержали мужчину 2000 года рождения. Он придерживался радикальных взглядов, поэтому связался в Telegram с представителями запрещенной на территории России террористической организации.

«По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта (здания администрации Георгиевского муниципального округа), после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — заявили в ведомстве.

Однако осуществить план подозреваемый не успел, его задержали сотрудники ФСБ. Во время обысков по месту жительства мужчины нашли прекурсоры для сборки СВУ. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. По данным правоохранителей, его организовали украинские спецслужбы.