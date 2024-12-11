Работу трех мошеннических кол-центров пресекли в Москве

Сотрудники ФСБ и МВД совместно пресекли работу трех кол-центров, входивших в международную мошенническую сеть, подконтрольную находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину. Об этом сообщил Центр общественных связей.

По данным следствия, сотрудники кол-центров обзванивали жителей разных стран — в том числе Англии, Франции, Германии, Японии и других — и предлагали инвестировать деньги в криптовалюту. Однако в результате жертвы не приумножали, а лишь теряли свои капиталы. Общий ущерб оценили в десятки миллионов долларов.

Против фигурантов возбудили уголовное дело о мошенничестве. Задержали руководителей кол-центров и некоторых сотрудников. По местам их жительства и работы провели обыски.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что всего в кол-центрах работали около 500 человек, в том числе граждане более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. У преступной группировки были даже собственные кадровое агентство и служба безопасности. Похищенные средства, по ее словам, направлялись в том числе на поддержку украинской армии.

Ранее ФСБ опубликовала видео с задержания фигурантов дела о мошеннических кол-центрах, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.