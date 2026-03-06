Работу подпольного банка пресекли в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу подпольного банка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел.

По данным следствия, три местные жительницы предлагали помощь предпринимателям, которые хотели минимизировать затраты на налоги, и брали с них за это процент. В общей сложности за три года через нелегальных банкирш прошло не менее 250 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники изъяли деньги, банковские карты и другие предметы, которые могут представлять интерес для следствия.

Ранее в Рязани задержали хакера, который разработал вирус для хищения денег со счетов в банках. При обыске у него изъяли 400 тысяч рублей.