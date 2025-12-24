Работу криминалистов на месте подрыва сотрудников ДПС в Москве сняли на видео

На месте взрыва около полицейского участка на улице Елецкой в Москве продолжают работать следователи и криминалисты. Видеозапись работы правоохранителей опубликовала пресс-служба СК.

На кадрах видно, что оперативники изучили обломки взорванного автомобиля, а также проверили другие машины.

Взрыв прогремел ночью на парковке у здания ОМВД, неподалеку от места гибели начальника Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

По данным московской прокуратуры, ЧП произошло ночью во время задержания подозрительного лица. В результате взрыва погибли три человека, в том числе два правоохранителя.

СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС и незаконном обороте взрывчатки. Глава ведомство поручил подключить к расследованию опытных криминалистов из центрального аппарата.