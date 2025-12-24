Сегодня 11:23 Жертва мошенников взорвала сотрудников ДПС в Москве: что известно о ЧП прямо сейчас Подрывник, подложивший СВУ под машину ДПС, приехал в Москву из Иванова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

В районе Орехово-Борисово в Москве произошел новый взрыв: СВУ сработало на парковке жилого дома у здания ОМВД. Позавчера на соседней улице подорвали автомобиль начальника Управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта Фанила Сарварова — он погиб. Сегодня жертвами стали полицейские. Подробности — в материале 360.ru.

Взрыв машины ДПС на Елецкой улице В ночь на 24 декабря в Орехово-Борисове на юге столицы прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало около 01:30 на парковке у жилого дома возле здания ОМВД на улице Елецкой, 37. Сначала в Telegram-каналах писали, что СВУ успели заложить в машину. Характер и мощность устройства пока не раскрываются. На место происшествия в течение нескольких минут прибыли подразделения полиции, МЧС, скорой помощи, саперы и кинологи.

Фото: РИА «Новости»

Telegram-канал Baza сообщил о гибели двух правоохранителей, находившиеся рядом сотрудники получили ранения. «Предварительно, двоих спасти не удалось — они скончались. Еще двоих экстренно доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое. За их жизни борются врачи», — написали авторы поста. По их словам, на месте нашли еще одно неразорвавшееся самодельное взрывное устройство недалеко от полицейского участка. О смерти полицейских также сообщил Telegram-канал Mash.

Два сотрудника ДПС скончались при взрыве машины на Елецкой улице в Москве от множественных осколочных ранений. Неизвестный кинул в служебный автомобиль СВУ и скрылся. Mash

Подрыв экипажа ДПС совершил неизвестный в маске Очевидец взрыва рассказал, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент у полицейской машины ходил подозрительный человек в капюшоне и маске. «Я уже был дома, когда услышал хлопок. Раньше видел припаркованную машину ДПС — Škoda. А еще заметил парня в маске, который ходил между автомобилями», — заявил мужчина Life.ru. Очевидец также рассказал Shot, что подозрительный мужчина заглядывал в припаркованные авто. В 01:30 собеседник Telegram-канала услышал взрыв, а когда вышел на улицу, увидел побитый автомобиль и оцепление на месте ЧП. Предварительно, СВУ закрепили под днищем машины ДПС со стороны пассажирского сидения рядом с водителем. Оперативники изучают записи с камер и опрашивают очевидцев. По данным Mash, подрывник совершил преступление под воздействием мошенников. Скамеры сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали в рамках шпионской операции. Затем мужчину убедили приехать в Москву из Ивановской области и подложить СВУ под машину правоохранителей.

При взрыве на Елецкой улице погибли трое Прокуратура Москвы изначально сообщала о двух пострадавших полицейских. «Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на улице Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС», — сообщили в ведомстве. Позже следователи подтвердили гибель правоохранителей. В СК завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС и незаконного оборота взрывных устройств.

Фото: 360.ru

По официальной версии, в ночь с 23 на 24 декабря полицейские увидели подозрительного человека возле служебного авто. «Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», — заявили в пресс-службе СК. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, готовят материалы для назначения экспертиз и устанавливают механизм приведения СВУ в действие. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам из центрального аппарата подключиться к расследованию для оперативного установления причастных к преступлению.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о погибших полицейских Погибшими при взрыве в Москве оказались лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов. Руководство и личный состав ГУ МВД по столице выразили искренние соболезнования семьям инспекторов. «Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023- го», — сообщили в столичной Госавтоинспекции. Горбунов пришел на службу в органы в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались жена и девятимесячная дочь. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь.