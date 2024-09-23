Рабочие в Хорошево-Мневниках напали на протестующих против вырубки деревьев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вырубки деревьев в районе Хорошево-Мневники в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о вырубке деревьев в районе Хорошево-Мневники города Москвы. На замечания местных жителей, пытавшихся остановить противоправные действия, рабочие, в их числе лица неславянской внешности, отреагировали агрессивно и использовали против них перцовый баллончик», — говорится в сообщении.
Бастрыкин дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело. Исполнение поручение взяли на контроль в центральном аппарате.
В Подмосковье мигрант-таксист наехал на пешеходном переходе на девушку с ребенком и скрылся с места происшествия. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.
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