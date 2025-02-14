Москвичка пыталась продать новорожденную дочь за одну тысячу долларов

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств продажи ребенка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По неуточненным данным, женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за одну тысячу долларов. Ребенок родился две недели назад, уточнили представители прокуратуры.

Ранее похожая история произошла в Оренбурге. Местный житель пытался продать полуторагодовалого сына за 1,5 миллиона рублей. Его задержали при попытке осуществить задуманное.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Мальчика госпитализировали.