Пытавшегося зарезать и съесть собаку жителя Камчатского края будут судить

Жителя Петропавловска-Камчатского, который пытался съесть собаку, обвинили в жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

«В прокуратуре Петропавловска-Камчатского утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в ноябре 2024 года мужчина завел дворовую собаку домой, чтобы зарезать и съесть ее. Он нанес животному не менее десяти ударов ножом. Шум из квартиры привлек внимание соседки, она вызвала полицию. В итоге подозреваемый испугался, что его накажут, поэтому выкинул нож и собаку из окна третьего этажа.

Неравнодушные соседи успели найти животное и оперативно отвезли его к ветеринару. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

Ранее похожая история случилась в Подмосковье. Живодер из Химок зарезал пятимесячного щенка. Против него возбудили уголовное дело.