Пытавшегося зарезать бывшую девушку и ее парня подростка из Балашихи арестовали

Подростка из Балашихи арестовали до 1 августа за попытку двойного убийства

Суд в Балашихе отправил под арест 17-летнего подростка, который пытался убить двух человек — бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи предъявили несовершеннолетнему обвинение по статье «Покушение на убийство двух человек». По ходатайству следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии правоохранителей, 2 июня несовершеннолетний неподалеку от дома в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на почве ревности нанес резаные раны 18-летней девушке и 25-летнему мужчине ножом, который он использовал в качестве мачете.

Криминалисты и следователи провели осмотр места ЧП, изъяли нож и провели смывы, назначили судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологически судебные экспертизы.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья отметили, что подростка арестовали до 1 августа.

Соседи пострадавших рассказывали 360.ru, что выпускник московской школы напал в подъезде дома на свою бывшую девушку и ее нового парня. Нападавшего они охарактеризовали как спокойного и тихого юношу.