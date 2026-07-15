ФСБ предотвратила теракт на нефтезаводе в Югре

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на нефтяном заводе в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Задержали россиянина, который работал на украинские спецслужбы, сообщили ведомстве.

Мужчина забрал из тайника самодельную бомбу с 1,5 килограммами взрывчатки, детонатором и таймером. Его задержали при попытке скрыться у тайника. У него изъяли телефоны с перепиской с куратором, который руководил подготовкой.

Задержанный через мессенджеры связался с украинскими спецслужбами и передавал им информацию об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе.

Против него возбудили дело о незаконном обороте взрывчатки и подготовке к теракту. ФСБ напомнила: если вовремя сообщить о готовящемся теракте или отказаться от его совершения, можно избежать уголовной ответственности.

Накануне ФСБ предотвратила готовящийся удар беспилотниками по оборонному предприятию в Подмосковье.