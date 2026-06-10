Путина проинформировали о взрыве автомобиля в Балашихе

Песков: Путину доложили о взрыве автомобиля в Балашихе

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, который произошел накануне. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Песков уточнил, что глава государства регулярно получает сводки о подобных происшествиях, эта не стала исключением.

Он добавил, что детали дела не разглашаются, чтобы не помешать следствию.

Накануне 5:30 автомобиль BMW X3 взорвался в Балашихе на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Водитель умер от полученных травм на месте. Следственный комитет назначил ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую и медицинскую. Дело находится под контролем прокуратуры.