Путин заявил, что агрессивное поведение подростков вызывает особую тревогу

Агрессивное поведение учащихся школ и колледжей вызывает особую тревогу. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Российский лидер поручил оперативно устанавливать личности тех, кто вовлекает подростков в незаконную деятельность. Глава государства добавил, что по итогам прошедшего года впервые за долгое время начали фиксировать рост преступности среди несовершеннолетних.

«МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», — подчеркнул Путин.

Ранее школьник по заданию мошенников поджег банкомат в отделении «Газпромбанка» в Москве. В результате пожара подросток получил ожоги кистей и лица. Восьмиклассника обманули неизвестные, которые представились ему сотрудниками правоохранительных органов. Они угрожали ему уголовной ответственностью за общение с «радикальной украинкой».