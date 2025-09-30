Мошенники начали обманывать отмечающих день рождения россиян

Лантратова: аферисты стали похищать у россиян деньги на день рождения

Мошенники находят россиян, которые празднуют день рождения, и убеждают их назвать код из СМС ради подарка. Об этом РИА «Новости» рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Аферисты представляются курьерами и просят сказать им код из СМС для получения подарка. Если жертва слушается, ее банковский счет опустошают.

«Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что злоумышленники уже применяли похожую схему — говорили жертве, что ей пришли цветы. Лантратова добавила, что многие не могут сразу понять, что перед ними мошенники.

«Тем более в свой день рождения, когда человек принимает поздравления, подарки, он счастлив и расслаблен», — уточнила она.

Ранее московский пенсионер лишился более 84,5 миллиона рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка и убедили его отдать курьеру сбережения.