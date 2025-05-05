Пуля ранила в глаз очевидца перестрелки в Махачкале

РЕН ТВ: очевидец перестрелки в Махачкале получил ранение в глаз от рикошета пули

Во время перестрелки в Махачкале пуля отрикошетила и попала в глаз очевидца. Это произошло, когда мужчина вышел на улицу помогать пострадавшим, рассказал его сын РЕН ТВ.

«В шоковом состоянии. Просто не понимал, что происходит», — сказал он.

По словам собеседника телеканала, пуля отскочила от двери и угодила отцу прямо в глаз. Медики оказали помощь пострадавшему, наложили бинты и отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Молодой человек также рассказал, что услышала выстрел около 14:00 и подумал, что «кто-то балуется». Однако через 10 минут количество выстрелов стало расти.

Неизвестные устроили перестрелку в Махачкале в ответ на требование сотрудников ДПС остановить машину. Погибли трое полицейских. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек, среди них — 17-летняя школьница.