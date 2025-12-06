Пьяного мужчину и девочку-подростка задержали по подозрению в разбойном нападении в Петербурге

В Красносельском районе задержали подозреваемых в нападении на сотрудников магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По данным полиции, четверо неизвестных ворвались в помещение, избили работников и пытались похитить товар. К месту они прибыли на машине Hyundai Solaris.

Позже автомобиль остановили на улице Доблести. В салоне находились нетрезвый 26-летний мужчина и его 17-летняя знакомая. Сейчас полиция устанавливает остальных соучастников преступления.