Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Дмитрия Кузнеца. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, сотрудничал с интернет-изданием, деятельность которого в России признали нежелательной и внесли в список иностранных агентов.

В ближайшее время его могут объявить в розыск. Журналисту, предположительно, грозит штраф, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее возбудили дело против журналиста и блогера Юрия Дудя* за уклонение от обязанностей иноагента в социальных сетях. Его обвиняют в том, что он не маркировал должным образом посты.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.