Племянника криминального авторитета Шакро Молодого арестовали на два месяца

Суд в Москве на два месяца отправил в СИЗО племянника криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя — Захарий Калашов) по делу о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Мещанской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 22-летнего Виталика Калашова, обвиняемого в покушении на убийство», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, племянник криминального авторитета ночью 30 декабря поссорился с двумя мужчинами около магазина на Неглинной улицке в Москве. Во время конфликта Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им своего 35-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось его спасти.

После нападения Калашов скрылся, выбросил свой мобильный телефон и несколько раз менял места пребывания. Правоохранители объявили его в розыск. Мужчину удалось задержать накануне в Балашихе.

Свою вину он признал лишь частично. По статье о покушении на убийство племяннику Шакро Молодого грозит до 11 лет колонии.

Его дядя — один из известнейших криминальных авторитетов в России — в 2018 году получил 10-летний срок за вымогательство, однако год назад он вышел по УДО, сославшись на состояние здоровья.