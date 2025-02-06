Против пьяной астраханки, устроившей «голую» поездку по городу, возбудили дело

Астраханка, которая ездила по городу в голом виде, извинилась за свое поведение

Астраханка, прокатившаяся в полуголом виде у всех на виду, извинилась перед горожанами за свое поведение. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, сообщила пресс-служба Астраханской полиции.

«Находясь на заднем сидении своего автомобиля, полуобнаженная астраханка вылезла из люка на крыше авто и так передвигалась по дороге в центре города», — пояснили в ведомстве.

Она объяснила свой поступок алкогольным опьянением. Водитель, который ее вез, был трезвым. Против задержанной возбудили административное дело о хулиганстве.

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