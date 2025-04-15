Против напавшего на женщину в московском метро возбудили уголовное дело
Прокуратура взяла на контроль дело об избиении женщины в московском метро
Житель Москвы поздно вечером ударил женщину в вестибюле метро. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.
Нападение произошло на станции «Нижегородская». По данным ведомства, 43-летний мужчина из хулиганских побуждений ударил по голове незнакомку и попытался скрыться.
После удара женщина обратилась за медицинской помощью.
«Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ (побои) на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — отметили в пресс-службе.
Ранее в столичном метро пассажир набросился на девушку из-за шаурмы. Он ударил ее за то, что она ела в вагоне, обругал матом и потребовал, чтобы она села на другое место.
За девушку заступился сидящий рядом мужчина. Несмотря на критику в свой адрес, пассажирка с шаурмой сохраняла спокойствие и проигнорировала выпады агрессора.