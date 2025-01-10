МВД показало запись с курским подростком-поджигателем

Полиция задержала в Курске подростка, который пытался поджечь школу. Видеозапись с допросом опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Ведомство также обнародовало запись с камеры видеонаблюдения с места поджога.

Школьник разбил стекло входной двери школы и попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пожар предотвратили, а сам поджигатель скрылся с места ЧП.

Полиция оперативно установила личность подростка. Им оказался 16-летний школьник. Во время допроса он признался, что не учится в этом учебном заведении, и никаких претензий и обид к нему не имеет.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что учащийся мог пытаться устроить поджог из-за неразделенной любви. По его данным, в школе No 54 училась его возлюбленная, которая не ответила парню взаимными чувствами.