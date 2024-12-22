Против избившего девушку до полусмерти жителя Сочи завели дело

Следователи завели уголовное дело против 46-летнего жителя Сочи после жестокого избиения девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что между ранее судимым мужчиной и его 38-летней возлюбленной произошел конфликт. Сочинец пришел в квартиру пострадавшей и избил ее телескопическим раздвижным гаечным ключом.

Полицейские задержали злоумышленника на территории города-курорта. В отделе он совершил явку с повинной и полностью признался в содеянном.

Отдел дознания УВД по городу Сочи завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда его поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Подруга пострадавшей заявляла 360.ru, что у женщины сломаны ребра, рука и челюсть, зашита голова. Также она полностью лишилась правого глаза.