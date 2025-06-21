Против генерала Иванова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина возбудили новое уголовное дело по коррупционной статье. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По его данным, в деле появился новый эпизод о получении взятки. Дело могли возбудить после показаний другого фигуранта — Сергея Бородина. Он согласился сотрудничать со следствием.

Иванова обвиняют в растрате и хищении денег на сумму более четырех миллиардов рублей. По версии следствия, фигурант дела вывел 3,9 миллиарда рублей из обанкротившегося банка «Интеркоммерц» вместе со своим бывшим подчиненным Антоном Филатовым.

Сторона обвинения предполагает, что Иванов также похитил более 216 миллионов рублей при продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив.