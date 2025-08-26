Коллектора из Дагестана задержали в Подмосковье

Уроженца Дагестана задержали в Подмосковье за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По данным следствия, житель Волгоградской области взял в микрофинансовой организации 120 тысяч рублей. Позднее он погасил долг, но злоумышленники не оставили его в покое и стали вымогать еще 70 тысяч, угрожая расправой. Кроме того, они начали звонить его работодателю, требуя вернуть несуществующий остаток задолженности.

Полицейские выяснили, что подозреваемый когда-то был замдиректора одной из МФО. У него изъяли мобильные телефоны, базы данных, компьютеры и печати.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить банкам передавать коллекторам задолженности с просрочкой больше 60 дней.