Просто неадекватный. Напавший на человека с ножом в аэропорту Красноярска был пьян

Напавший на мужчину в аэропорту Красноярска выходец из Узбекистана был пьян

Напавший с ножом на мужчину в международном аэропорту Красноярска гражданин Узбекистана был пьян. Об этом свидетельствуют кадры допроса, которые опубликовала пресс-служба транспортной полиция Сибири.

«Пьяный был», — объяснил мужчина свое поведение.

На вопросы полицейских он отвечал с трудом, так как плохо владеет русским языком.

Очевидица происшествия рассказала, что уроженец Узбекистана вел себя неадекватно и, вероятно, искал себе жертву.

Мужчина внезапно несколько раз ударил ножом другого человека на первом этаже аэровокзального комплекса в Красноярске 13 января. Двое очевидцев и сотрудники полиции задержали нападавшего. Пострадавшего госпитализировали. В отношении уроженца Узбекистана возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД по СФО Анна Щербакова ранее заявила, что подозреваемый выпил много водки. Нож 40-летний мужчина взял в одном из кафе терминала.