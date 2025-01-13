Нападавшим в аэропорту Красноярска оказался уроженец Узбекистана

СК завел дело после нападения с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска

Ранивший ножом человека в аэропорту Красноярска мужчина оказался уроженцем Узбекистана. Причину нападения он пока не объяснил, сообщила РИА «Новости» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по СФО Анна Щербакова.

По ее словам, подозреваемый продолжительное время употреблял водку, результатов медосвидетельствования пока нет. Также Щербакова уточнила, что 40-летний мужчина взял нож в кафе.

Следователи завели уголовное дело в отношении иностранного гражданина. По данным пресс-службы МСУТ СК России, мужчина совершил покушение на убийство.

По предварительным данным, 13 января на первом этаже аэропорта иностранец напал с ножом на двух человек. Первую помощь раненому оказали работники медслужбы аэропорта. Нападавшего задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.