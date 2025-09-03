Просят перезвонить. Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

Финансовые мошенники начали применять новую схему обмана. Теперь они вынуждают жертву самостоятельно звонить им. Об этом предупредили в пресс-службе УБК МВД России.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок. Это позволяет злоумышленникам обходить механизмы защиты банков и операторов связи, которые блокируют входящие вызовы от мошенников», — предупредили в киберполиции.

Все начинается с того, что злоумышленники пытаются создать ощущение угрозы. «Взлом госуслуг», «утечка данных» или «несанкционированный доступ» — это лишь некоторые из возможных предлогов.

Затем жертве приходит сообщение, где ей предлагают позвонить по определенному номеру, чтобы решить проблему. Однако этот телефон ведет в кол-центр мошенников.

Подделку можно распознать, учитывая несколько факторов. Например, сообщения приходят с личных аккаунтов, email-адресов или номеров, не связанных с официальными. Второе — государственные органы не просят срочно перезвонить по неизвестному номеру. Это важный признак мошенничества.

Кроме того, в поддельных сообщениях часто встречаются ошибки в стиле, неформальный тон и неточные данные.

«Помните: официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру для решения проблем. Не поддавайтесь панике!» — подчеркнули в МВД.

Ранее мошенники переключились на детей и подростков, вовлекая их в преступные схемы обмана. Несовершеннолетних используют как курьеров для перевозки воровских денег или для перевода средств, чтобы «очистить» незаконные операции. Также их запугивают уголовными делами против родителей, вынуждая выносить из дома ценные вещи.