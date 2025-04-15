Пропитан кровью, как губка. Спасший мальчика челябинец рассказал о случившемся

Переживший нападение незнакомца 11-летний мальчик в Челябинске потерял много крови. Скорую помощь вызвал сосед, случайно проходивший мимо. Он рассказал 360.ru о состоянии школьника.

Они не были знакомы, хотя жили в соседних подъездах. Мужчина застал раненного мальчика лежавшим во дворе и звавшим на помощь. Школьник просил отвести его домой, чтобы мама не беспокоилась, но сосед позвонил в «112» и отвлек его разговорами до приезда медиков.

«Я не видел напавшего на ребенка, мы разминулись буквально на три-пять минут. Я увидел только уже ребенка, который как губка был пропитан кровью. Он стонал. <… > Людей вокруг никого не было, ни души — только я и он», — сказал мужчина.

«Застегнут был, в куртке. Куртка была действительно, как губка. И брюки на нем были, джинсы, обыкновенные джинсы, они были все насквозь мокрые, кровью пропитанные. У него ноги подкашивались, я говорил, мол, давай-давай, в руках себя держи, нормально будет», — рассказал мужчина.

Скорая помощь забрала мальчика, затем приехала полиция. Мужчина дал показания. Ночью его забрали в Следком и еще раз допросили.

«Следователи сказали, что все с ним нормально, врачи сделали свою работу», — сказал он.

О том, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил вручить награду за спасение мальчика, челябинец слышал. Мужчина уверен, что на его месте любой поступил бы так же.

Полиция задержала напавшего на мальчика хулигана. Им оказался пьяный рецидивист 1988 года рождения.