Пропавшую пять дней назад в Якутске девушку нашли живой
Жительницу Якутска Лауринду (Юлию) Охлопкову, пропавшую 15 апреля, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе Якутского республиканского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В прошлую среду 21-летняя девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Где она была и что заставило ее несколько дней скрываться, не сообщается.
Ранее в Самарской области пропала трехлетняя девочка, пошедшая гулять со старшими детьми. Родители вскоре забили тревогу, и к поискам подключились полицейские и более 200 волонтеров.
На следующий день девочку нашли живой, никакого преступления против нее не совершили.
