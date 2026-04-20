Пропавшую пять дней назад в Якутске девушку нашли живой

Жительницу Якутска Лауринду (Юлию) Охлопкову, пропавшую 15 апреля, нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе Якутского республиканского мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В прошлую среду 21-летняя девушка ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Где она была и что заставило ее несколько дней скрываться, не сообщается.

Ранее в Самарской области пропала трехлетняя девочка, пошедшая гулять со старшими детьми. Родители вскоре забили тревогу, и к поискам подключились полицейские и более 200 волонтеров.

На следующий день девочку нашли живой, никакого преступления против нее не совершили.