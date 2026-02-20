Пропавшую на Валааме трудницу из Екатеринбурга нашли мертвой

На Валааме нашли мертвой трудницу из Екатеринбурга, пропавшую 2 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Сегодня, при выполнении очередной задачи, добровольцами ДПСО „Лиза Алерт“ республики Карелия пропавшая Простакова Наталья найдена погибшей», — рассказала собеседница агентства.

Жительница Екатеринбурга, 36-летняя Наталья Простакова пропала на Валааме 2 февраля после вечерней службы. Отстояв богослужение, послушница ушла и не вернулась в келью.

Простакова приехала в Валаамский монастырь на послушание. В монастыре женщина искала спасения после неудачных романтических отношений.

Монахи рассказали, что у женщины были психологические проблемы. Простакова в последние дни перед исчезновением не спала и перестала пить прописанные ей таблетки.

Незадолго до своего послушничества Наталья развелась и продала бизнес. В поиске принимали участие монахи, спасатели и волонтеры.