Жительница Ставрополья предстанет перед судом за истязание детей

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней жительницы Труновского округа, направили в суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в истязании своих детей, сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по Ставрополью.
По версии следствия, фигурантка целый месяц морила троих детей голодом, а также издевалась над ними. Медицинское обследование выявило на телах несовершеннолетних многочисленные синяки, ушибы и раны.
Их срочно госпитализировали, а после передали под попечительство близких родственников. В ближайшее время горе-мать предстанет перед судом.
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