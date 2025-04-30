Жительница Ставрополья предстанет перед судом за истязание детей

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней жительницы Труновского округа, направили в суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в истязании своих детей, сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по Ставрополью.

По версии следствия, фигурантка целый месяц морила троих детей голодом, а также издевалась над ними. Медицинское обследование выявило на телах несовершеннолетних многочисленные синяки, ушибы и раны.

Их срочно госпитализировали, а после передали под попечительство близких родственников. В ближайшее время горе-мать предстанет перед судом.