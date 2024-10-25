Пропавшего накануне свадьбы жениха в Дагестане нашли с тяжелыми ранениями

В Дагестане мужчина исчез накануне собственной свадьбы. К его поискам подключилась полиция. Друг нашел жениха в Каякентском районе с тяжелыми ранениями, сообщил Telegram-канал Baza .

Пара назначила свадьбу на 24 октября, однако за сутки до праздника 26-летний жених исчез. Родственники обратились в полицию и опубликовали объявление в соцсетях. Версию о том, что он испугался семейной жизни и сбежал, они отвергли — мужчина, по их словам, долго добивался руки невесты.

Правоохранители объявили план «Перехват». Машина жениха засветилась в нескольких районах Дагестана. Наконец, он сам связался с другом и сообщил свое местонахождение. Тот нашел его в Каякентском районе с ранениями в тяжелом состоянии. Врачи положили его в хирургическое отделение.

Жених не успел рассказать, что с ним произошло. Telegram-канал Mash Gor сообщил, что он все же не хотел вступать в брак. Невесту мужчине выбрали родители, когда он вернулся из зоны боевых действий.

В Туле невеста исчезла прямо со свадьбы. Она побила жениха перед дворцом бракосочетаний и скрылась.