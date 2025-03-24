Проникшего в детсад с ножом жителя Каменска-Шахтинского арестовали

Правоохранители поймали 38-летнего мужчину, который в состоянии опьянения с ножом проник в детский сад в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.
По версии следствия, 21 марта подозреваемый повредил входную дверь одного из кабинетов и принялся размахивать ножом и выкрикивать оскорбления и угрозы. Потом он самостоятельно покинул территорию детсада и скрылся. Обошлось без пострадавших.
Злоумышленника удалось оперативно задержать. Против него возбудили уголовное дело за хулиганство. На допросе мужчина дал признательные показания. Он заявил, что хотел взять в заложники ребенка и потребовать за него выкуп.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности и хранение наркотиков.
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