Мужчина с ножом вломился в детский сад в Ростовской области

В Ростовской области мужчина с ножом ворвался в детский сад «Аленушка»

В Каменске-Шахтинском мужчина с ножом ворвался в детский сад, пытался выломать дверь в группу и требовал деньги. Об этом сообщил Telegram-канал местной газеты «Пик».

Как сообщил канал, ЧП произошло 21 марта в детском саду «Аленушка».

Мужчину заметила местная жительница, которая сразу же вызвала полицию. По ее словам, которые привел сайт DonDay, он перелез через забор, зашел в здание и по лестнице направился в младшую группу. Злоумышленник попытался выломать дверь, громко ругаясь и требуя деньги.

Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело. По неподтвержденным данным, у мужчины уже есть судимость.

Ранее, 14 марта, мужчина начал стрелять днем у детского сада на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. Видео с места событий попало в распоряжение 360.ru.