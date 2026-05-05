Прокурор запросил 20 лет колонии экс-посудомойщице из кадетского корпуса СК

Государственный обвинитель на заседании во Втором Западном окружном военном суде во вторник попросил приговорить бывшую посудомойщицу кадетского корпуса СК имени Александра Невского Александру Житенко к 20 годам колонии. Ей вменили попытку приобщить кадета к террористической деятельности, сообщило РИА «Новости» .

«По совокупности преступлений прошу приговорить к 20 годам лишения свободы, штрафу в размере одного миллиона рублей и ограничению свободы на два года», — сказала прокурор.

Суд установил, что подсудимая вела с одним из воспитанников беседы, формируя у него негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и участникам СВО, а также предоставляла специализированную литературу по конспирации и минно-взрывному делу.

Свою вину Житенко не признала. На допросе она упоминала про вероятные когнитивные расстройства и психопатию, но подтверждений этому не представила. С 2023 года являлась участницей террористической организации «Легион „Свобода России“»*.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.