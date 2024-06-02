Завершилось расследование против Гордона по делу о фейках и призывах к терроризму
Следком завершил расследование дела украинского журналиста Гордона
Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, обвиняемого в призывах к терроризму и распространении фейков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», — заявили в СК.
По данным следователей, фигурант дела неоднократно распространял публичные призывы к терроризму и тиражировал заведомо ложные сведения о российских войсках.
Также Гордона* обвинили в разжигании вражды и ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку.
В январе 2024 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Тогда же против него возбудили уголовное дело.
*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.