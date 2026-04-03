Прокурор призвала наказать Смолова из-за его публичности

Прокурор выступила против прекращения уголовного дела против футболиста Федора Смолова по примирению сторон. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Обвинительница объяснила свою позицию тем, что Смолов — публичное лицо и должен подавать пример обществу. Кроме того, из слов потерпевшего следует, что футболист был пьян.

При этом сам потерпевший был не против такого ходатайства защиты, поскольку еще на очной ставке принял извинения от спортсмена, а затем тот выплатил ему четыре миллиона рублей компенсации.

Утром 28 мая Смолов подрался в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Сам футболист рассказал, что приехал позавтракать со знакомым и узнал, что на его поведение пожаловались из-за соседнего столика. Он предложил закрыть их счет, но получил отказ.

Затем, по словам потерпевшего, футболисту не понравилось обращение на «ты». Начался конфликт. Ударом Смолов сломал потерпевшему челюсть.

При этом позже стало известно, что у спортсмена из-за этого вымогали 20 миллионов рублей.