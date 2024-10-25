Прокурор Челябинской области выехал в Коркино после убийства таксистки

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в населенный пункт Коркино для координации действий правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Региональная прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где из-за убийства местной жительницы произошли общественные волнения. На место происшествия выехал прокурор Игорь Донгаузер для координации действий правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Тело женщины, работавшей таксисткой, нашли вечером 23 октября около дома № 1 по улице Ватутина. По данным следствия, ее зарезал 17-летний парень во время ссоры. Местные жители выяснили, что к этому может быть причастен молодой человек из цыганской диаспоры.

После этого десятки людей вышли на сход, устроили погромы, сожгли несколько автомобилей и два цыганских дома. Прибывшие на место сотрудники МВД и спецназовцы Росгвардии задержали около 20 протестующих.