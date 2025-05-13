Прокуратура в Ленобласти проверит кафе после смерти ребенка

Правоохранители организовали проверку после смерти ребенка от пищевого отравления от еды в кафе в городе Лодейное Поле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

«Лодейнопольской городской прокуратурой проводится проверка в кафе, расположенном в г. Лодейное Поле, после посещения которого от пищевого отравления погиб ребенок 2021 года рождения», — заявили в ведомстве.

Также следственный орган возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Разбирательство под контролем городского прокурора. Он уже выехал в кафе, где отравился ребенок.

«На момент начала проверки уже нашли свое подтверждение многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили в ведомстве.

В заведении не было технологических карт приготовления блюд, документов на продукты, а также зафиксировали нарушения хранения пищи. Кроме того, у работников общепита не было санитарных книжек.

Ранее в Подмосковье шестеро детей отравились соевыми палочками, которые завирусились в TikTok. По факту случившегося возбудили уголовное дело.