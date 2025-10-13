Прокуратура утвердила обвинение украинскому националисту Балинскому

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего гражданина Украины Владислава Балинского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

По данным следствия, в марте 2022 года Балинский разместил в интернете публикацию, содержавшую заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил России, представив их под видом достоверных сообщений.

Кроме того, следователи установили, что в сентябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщниками дважды повредил элементы советского мемориального комплекса «Крылья Победы» в Одессе. Участники группы с помощью лома демонтировали барельефные изображения ордена Ленина, медали «Золотая звезда» и облицовочные плиты, причинив ущерб историко-культурной ценности памятника.

Балинскому предъявили обвинения по пунктам «в», «д» части 2 статьи 207.3 и пунктам «а», «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (публичное распространение фейков о ВС РФ и уничтожение либо повреждение памятников).

Так как обвиняемый находится в розыске, уголовное дело рассмотрит суд заочно. Балинскому заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

